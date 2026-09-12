Made in BG. Как режат с банковата карта в магазина
Вместо по задължение да напишат условията
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Вместо по задължение да напишат условията
От момента на влизането ни в еврозоната
Тя върви и из интернет
Въвежда се банкова гаранция от 15 хил. лв. за самата фирма и по 5000 лв. за всяка площадка за извършване на дейности с излезли от употреба моторни пре...