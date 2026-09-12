Цял град е в ужас! Деца погнаха с бой родителите си
Тийнейджъри действат и в организирани престъпни групи
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Тийнейджъри действат и в организирани престъпни групи
Всички, които се вълнуват от темата трябва да се свързват и да действат - родители, държавни институции, училище
Ще има наказателна отговорност спрямо лицата, нарушаващи обществения ред по хулигански подбуди
Разчита се на засилване на видеонаблюдението, за да се предотвратят побоите от непълнолетни
Организирани банди пристигат от чужбина и действат на гръцките острови
Набезите се извършват от престъпни банди, които са специализирани
Николай Радулов с важни новини за украинските бежанци
Днес посланикът ни в Париж ще внесе протестна нота във френското външно министерство
Полицията обаче отчита по-малко посегателства този сезон
На територията на страната действат 420 организирани престъпни групи. МВР е успяло да елиминира 54 от тях за една година. В този период са проведени 1...
Avantasia и Myrath ще свирят на Каварна Рок Фест 2016 на 3 юли. Новината обяви в ефира на Z-Rock кметът на Каварна Нина Ставрева. Loud Concerts и общ...
Стана ясно кой ще оценява българските групи във втория конкурс за рок банда на Kavarna Rock 2015 Авторитетно жури от български музиканти ще бъде отго...
Europe закусват с еко прибори, Gothard залагат на италиански деликатеси за Kavarna Rock 2014 Добрич. В навечерието на тазгодишното издание на рок фес...