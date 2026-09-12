Сегал ще тренира Бандата и Валери
Валери Божинов, Иван Бандаловски и "Партизан" имат нов голям фен. Това е не кой да е, а самият Стивън Сегал. Актьорът се срещна с ръководството на "гр...
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Валери Божинов, Иван Бандаловски и "Партизан" имат нов голям фен. Това е не кой да е, а самият Стивън Сегал. Актьорът се срещна с ръководството на "гр...
В "Партизан", където играят Валери Божинов и Иван Бандаловски, има пуч, съобщи "Курир". Дните на президента Зоран Попович са преброени, след като него...
София. Иван Бандаловски завежда утре дело срещу медия, обвинила го в продажба на дербито с "Левски". Очаква се същото да стори и вратарят Черни. Това...