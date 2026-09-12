Отличие за Лидл и сдружение „Балканка“ за опазване на биоразнообразието в местните реки
Партньорството е част от цялостната стратегия за устойчиво развитие на компанията
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Партньорството е част от цялостната стратегия за устойчиво развитие на компанията
На 12 юни в зала "България"
Върхове има за всички, стига да можеш да ги изкачиш, казва известният писател Николай Стоянов Тази вечер в зала 6 на НДК тържествено ще бъде отбеляза...