Илинденско–Преображенското въстание – песен на огъня и свободата
Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание
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Векове робство, унижение и преследване не могат да заличат копнежа за родна земя, за език, за вяраИлинденско-Преображенско въстание