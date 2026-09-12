47 убити при експлозия южно от Багдад
Най-малко 47 души са убити и 72 ранени при експлозия на цистерна на пропускателен пункт близо до град Хила, южно от Багдад, съобщават световните агенц...
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Най-малко 47 души са убити и 72 ранени при експлозия на цистерна на пропускателен пункт близо до град Хила, южно от Багдад, съобщават световните агенц...
Двоен бомбен атентат в Източен Багдад днес следобед уби 28 души и рани над 50, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес. Атентатор самоубиец с...
Турция обяви, че няма да изпраща повече военни в Северен Ирак. Вчера Багдад постави 48 часов ултиматум на Анкара да изтегли армейските си части или и...
Багдад. Най-малко 40 души са загинали при взрив на 10 коли бомби в различни квартали на Багдад, предадоха световните агенции, като се позоваха на данн...