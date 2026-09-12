BILLA с приз от конкурса “Най-зелените компании в България"
Търговската верига зае второ място в Националния конкурс, организиран от b2b Media
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Търговската верига зае второ място в Националния конкурс, организиран от b2b Media
Над 12 компании грабнаха призове в "Годишните награди на b2b Media". Бизнес наградите на b2b Media имат за цел да насърчат предприемачеството и да пом...
На официална церемония в Bulgaria Mall на 24 юни от 20:00 часа ще бъдат връчени „Годишните награди на b2b Media". За първи път в 12 различни категори...