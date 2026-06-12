Царят не бе приет, защото е бяла врана
Винаги с Европа, но никога срещу Русия, е вярната позиция, казва Огнян Герджиков Утре ще бъде представена официално новата книга на проф. Огнян Гердж...
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Винаги с Европа, но никога срещу Русия, е вярната позиция, казва Огнян Герджиков Утре ще бъде представена официално новата книга на проф. Огнян Гердж...