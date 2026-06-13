Чистят пернишките тротоари от автотрошки
Градската управа на Перник започна кампания за освобождаване на тротоарите от автотрошки. Първите два негодни за управление стари автомобили са прем...
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Градската управа на Перник започна кампания за освобождаване на тротоарите от автотрошки. Първите два негодни за управление стари автомобили са прем...