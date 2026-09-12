Парламентът прие ключови промени, кого засягат
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Подстригването е 15 лева, с музикален съпровод 20. Как предпочитате?
Вики обвинява групата, че не плаща авторски и лицензионни задължения
Творците ще могат да контролират разпространението на авторското съдържание в интернет
София. В опит да се създадат условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права правителството одобри днес проект на Закон...
Мадрид. Google спира услугата Google News в Испания заради въвеждането на нов закон за авторското право, предаде BBC. Новият закон позволява на испанс...
София. Защитата на авторското право на артистите изпълнители и продуцентите се удължава от 50 на 70 години, но само ако законно е публикуван звукозапи...