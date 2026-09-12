Страшен екшън в София! Автокрадец гази полицай, бяга и пали
Беглецът удря и пали коли
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Беглецът удря и пали коли
Полицията в София задържа снощи известен автокрадец, познат с прозвището Пери
Гонка между автокрадец и служители на реда завърши с катастрофа на столичния булевард "Ботевградско шосе". Полицаите преследвали автокрадец със задиг...
Словения е осъдила автокрадеца Ярослав Димитров на 10 месеца затвор. Присъдата е издадена от съда в град Брежице, потвърдена от Висшия съд в столицата...
Мъжът, който задигна два луксозни автомобила в столичния квартал "Манастирски ливади", се издирва както на територията на България, така и в Словения...
Автокрадец бе заловен от полицията, след като забрави мобилния си телефон в отнетото от него возило. Куриозната случка се разигра в Нови пазар. Около...
С Пери инвестирали милион в техника, която отключва всяка кола
София. Служители на СДВР задържаха известен столичен автокрадец, по прякор Хастара, съобщиха от пресцентъра на МВР. Успешната операция проведена на 27...
Видин. Автокрадец с 13 присъди извади пистолет на гранични полицаи до с. Ракитница, Видинско, съобщиха от МВР. Драмата се разиграла, след като граниче...