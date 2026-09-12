Продължава стачката на авиодиспечерите в Белгия
Втори ден авиодиспечерите в Белгия протестират. Много полети са отменени. Близо 50 от полетите на белгийския национален превозвач "Брасълс еърлайнс"...
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Втори ден авиодиспечерите в Белгия протестират. Много полети са отменени. Близо 50 от полетите на белгийския национален превозвач "Брасълс еърлайнс"...
Рим. Десетки полети на различни авиокомпании бяха анулирани заради стачка на авиодиспечерите на римското летище Фиумичино, предаде "Фокус", позовавайк...
Хюстън. Авиодиспечери на въздушното движение на летището в Хюстън са предотвратили евентуален сблъсък във въздуха на два пътнически самолета, информир...
Стачка на авиодиспечерите във Франция доведе до отмяната на стотици полети из цяла Европа, съобщи АФП. Протестните действия на синдикатите на авиодис...
Стачна вълна в Гърция обърка въздушния трафик в четвъртък. В продължение на 4 часа протестираха авиодиспечерите, което предизвика хаос в полетите от и...