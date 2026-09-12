Родените в тези 3 месеца имат ангелска аура и носят светлина
Тяхната енергия излъчва спокойствие, топлина и интуитивна доброта
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Тяхната енергия излъчва спокойствие, топлина и интуитивна доброта
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