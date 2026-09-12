Всичко за Аура

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Морският бриз чисти aypaтa

Морският бриз чисти aypaтa

Градинарството и плуването пазят от негативна енергия Медитирайте по няколко пъти на ден, за да сте здрави и щастливи Колкото и да се пазим от лоши...

24 юни | 22:00
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5 стъпки, за да виждате аурата

5 стъпки, за да виждате аурата

Всички живи и неживи същества излъчват вибрации, известни като аура. Те отразяват физическото и психическото им състояние и се влияят от околната сред...

13 февруари | 17:10
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Аурата може да бъде лекувана

Аурата може да бъде лекувана

Има четири типа хора според енергията, която носят Червеното излъчване показва страст, оранжевото - творческа натура Може ли човек да коригира аурат...

06 февруари | 9:40
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Излекувай си аурата

Излекувай си аурата

Терапевти коригират излъчването ни, български звезди луднаха по методаБялото издава духовния учител, тъмночервеното е за агресия В последните години...

25 август | 22:30
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