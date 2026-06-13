ВИДЕО и СНИМКИ: Асфалтират дървета във Видин
Изключително странно решение е изпълнила фирмата, която е наета да асфалтира тротоарите из Видин. Социалните мрежи гръмнаха, след като се появиха кадр...
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Изключително странно решение е изпълнила фирмата, която е наета да асфалтира тротоарите из Видин. Социалните мрежи гръмнаха, след като се появиха кадр...