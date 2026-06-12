Какаов крем натровил децата в Асеновград.
Стафилококи в какаовия крем са причина за за натравянето на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Асеновград на 1 март, информира Asenovgra...
Следете всички новини, анализи и коментари за Асеновгад. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стафилококи в какаовия крем са причина за за натравянето на децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Асеновград на 1 март, информира Asenovgra...