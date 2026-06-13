Бургас може да е още по-добър за живеене, туризъм и бизнес
Няма пречка до няколко години кв. "Крайморие" да стане съвременен курорт След дълга битка се преборихме да отворим града към морето, казва главният а...
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Няма пречка до няколко години кв. "Крайморие" да стане съвременен курорт След дълга битка се преборихме да отворим града към морето, казва главният а...