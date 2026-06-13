"Галъп": 61% не са чували за арменски геноцид
На въпроса „Вие лично чували ли сте или не сте чували за Арменския геноцид в Османската империя?" 61% декларират, че не са чували, а 39% са запознати....
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На въпроса „Вие лично чували ли сте или не сте чували за Арменския геноцид в Османската империя?" 61% декларират, че не са чували, а 39% са запознати....
Русия се обявява срещу всякакви прояви на геноцид и призовава световната общност да им се противопоставя. Това написа Владимир Путин в приветствието с...