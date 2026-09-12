Огнен ад на любим плаж. Изгоря къмпинг
Той е бил собственост на мъж от Габрово
Следете всички новини, анализи и коментари за Арапя. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той е бил собственост на мъж от Габрово
Къмпинг „Арапя“ осиротя. Отиде си легендата му. На своя пост на пясъка вече го няма легендарния спасител бате Емо. Това става ясно от публикация във ф...
Мъжът бил на плажа със семейството си и с приятели, трагедията е неописуема
Наскоро двамата сключиха брак с грандиозно парти
От понеделник започва задълбочена проверка на общините Созопол и Царево относно издадените документи за строеж в района на къмпингите „Арапя“, „Градин...
Със заповед на Дирекцията за национален строителен контрол от понеделник се спира изпълнението на строителни дейности в района на къмпинг „Арапя“ и на...
Новината дойде непосредствено преди началото на проверката, която извършва по Южното Черноморие началникът на Дирекцията за национален строителен конт...
Инвеститорът е предоставил всички необходими по закон документи, както и е съгласувал всичко с екологичното законодателство, но независимият орган тря...
Спонтанната идея на двама ентусиасти за джем сешън пред караваната по залез, се превърна в събитието на сезона за къмпинг Арапя. Повече от 500 души с...