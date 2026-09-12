Саудитският престолонаследник се разболя, отказа важна среща
Лекари препоръчали на Мохамед Бин Салман да не пътува до Алжир
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Лекари препоръчали на Мохамед Бин Салман да не пътува до Алжир
БАН и Организацията за просвета, култура и наука на Арабската Лига (АЛЕКСО) подписаха споразумение за сътрудничество. Шефът на Академията акад. Стефан...
Кайро. Външните министри на страните от Арабската лига в неделя ще се срещнат в Кайро, за да обсъдят Сирия, съобщи заместник-генералният секретар на А...