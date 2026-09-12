Аптека лекува с илачите на свети Йоан
Според мълвата аптека "Хипократ" в Стария Пловдив е построена от местния лечител Джамала. През 1872 г. от него я купува гръцкият фармацевт Сотир Антон...
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Според мълвата аптека "Хипократ" в Стария Пловдив е построена от местния лечител Джамала. През 1872 г. от него я купува гръцкият фармацевт Сотир Антон...
Управата и жителите на Мелник дават мило и драго, за да осигурят аптека и лекар в най-малкия град на България. Тук виното е в изобилие, но няма нито з...
Габрово. Двама младежи, единият от които непълнолетен, опитаха да ограбят аптека в Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от бТВ....
Ямбол. Магистър-фармацевт възпя премиера Пламен Орешарски в ода. 72-годишният Кольо Колев от Ямбол рецитира поемата си на площада в Котел, където упра...