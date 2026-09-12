Всичко за Аптекар

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Мелник търси лекар и аптекар

Мелник търси лекар и аптекар

Управата и жителите на Мелник дават мило и драго, за да осигурят аптека и лекар в най-малкия град на България. Тук виното е в изобилие, но няма нито з...

04 декември | 17:35
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Аптекар възпя премиера

Аптекар възпя премиера

Ямбол. Магистър-фармацевт възпя премиера Пламен Орешарски в ода. 72-годишният Кольо Колев от Ямбол рецитира поемата си на площада в Котел, където упра...

02 януари | 23:20
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