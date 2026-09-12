Анжела блести до Юън Макгрегър
Актьорският състав на "Трейнспотинг" се събра отново след 21 години на оранжевия килим (от ляво на дясно): режисьорът Дани Нойл, Юън Макгрегър, Юън Бр...
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Актьорският състав на "Трейнспотинг" се събра отново след 21 години на оранжевия килим (от ляво на дясно): режисьорът Дани Нойл, Юън Макгрегър, Юън Бр...
Един от най-култовите филми на 90-те - "Трейнспотинг", се сдоби с продължение. За което родните киномани имат двойна радост - освен, че ще гледаме пак...
Филмът тръгва в кината от 5 декември София. Снощи се състоя гала премиерата на българското предложние за номинация за Оскар „Пътят към Коста дел Мар...