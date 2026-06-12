Българка става плеймейтка в Германия
Българка, живееща в Австрия, участва в конкурса "Мис Плеймейт" 2015 в Германия. Антониа Петрова е първата наша сънародничка, която подписва договор с...
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Българка, живееща в Австрия, участва в конкурса "Мис Плеймейт" 2015 в Германия. Антониа Петрова е първата наша сънародничка, която подписва договор с...