Млади червенокръстци от Момчилград с антиспин кампания
Антиспин кампания проведоха в Момчилград ученици от Младежката организация на БЧК към професионалната гимназия по хранително-вкусова промишленост.
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Антиспин кампания проведоха в Момчилград ученици от Младежката организация на БЧК към професионалната гимназия по хранително-вкусова промишленост.
София. Започва лятната антиспин кампания, която се провежда за 11-а поредна година в цялата страна. Безплатни анонимни консултации и прегледи за ХИВ в...
София. В цялата страна до края на септември ще се провеждат безплатни анонимни изследвания за ХИВ и консултации за превенция като част от лятната анти...