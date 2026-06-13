Убитата Анна Леонтева не е дължала пари
В МВР няма данни убитата край Приморско Анна Леонтиева да е дължала пари. Това съобщи БНР, като се позовава на близки до разследването. Все още не е п...
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В МВР няма данни убитата край Приморско Анна Леонтиева да е дължала пари. Това съобщи БНР, като се позовава на близки до разследването. Все още не е п...