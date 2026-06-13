Гонзо: Аниете иска да се върне в "Левски"
Любимецът на феновете на "Левски" от миналия сезон Антонио Аниете е поискал да се завърне на "Герена". Испанецът в момента играе за "Нефтчи" (Баку), с...
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Любимецът на феновете на "Левски" от миналия сезон Антонио Аниете е поискал да се завърне на "Герена". Испанецът в момента играе за "Нефтчи" (Баку), с...
Бившата звезда на "Левски" Антонио Аниете е желан от три италиански клуба, твърди известния журналист Джанлука Ди Мардзио. Според него новака в "Сери...
Звездата на "Левски" Антонио Аниете разкри, че иска да остане на "Герена". "За мен този въпрос е бил винаги ясен - чувствам се отлично в отбора на нар...