Леонид Йовчев стана принцеса в космоса
Ани Васева описа страстите на космическа принцеса в "Пиеса за теб" и извика Леонид Йовчев да я изиграе - в петък от 19 и 30 часа във Френския институт...
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Ани Васева описа страстите на космическа принцеса в "Пиеса за теб" и извика Леонид Йовчев да я изиграе - в петък от 19 и 30 часа във Френския институт...
София. На 27 ноември от 19.00 часа в Театрална работилница „Сфумато" ще се играе представлението „Франкенщайн". „Франкенщайн" е пиеса от Ани Васева...
София. Един от най-талантливите родни театрали - Леонид Йовчев, ще видим в ролята на принцеса в авторския спектакъл на Ани Васева "Пиеса за теб". Прем...