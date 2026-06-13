Изхвърлен депутат проговори за решението на КС
Той публикува в социалните мрежи съобщение, с което благодари на всички, гласували за него
Следете всички новини, анализи и коментари за Андрей Вълчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той публикува в социалните мрежи съобщение, с което благодари на всички, гласували за него
Той е университетски преподавател с дългогодишен опит и с безукорна професионална биография, каза Андрей Вълчев