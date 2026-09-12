Край! Легенда на Барселона приключи
Андрес Иниеста игра за последен път
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Андрес Иниеста игра за последен път
Андрес Иниеста ще бъде запомнен най-вече с победния си гол във финала на Мондиал 2010
Край на мача. 2:0 за Италия, която на четвъртфиналите ще играе с Германия. В 91-ата минута Скуадрата сложи официално край на великата испанска генера...
Андрес Иниеста се зарече, че "Барселона" ще бие "Реал" в дербито на Испания на "Ноу камп" в събота, победата ще бъде посветена на починалия преди дни...
Испанският полузащитник Андрес Иниеста е новият носител на традиционната награда "Златен крак", която се връчва за спортни успехи на футболист над 28...
Барселона. Полузащитникът на Барселона Андрес Иниеста се обвърза с клуба, след като подписа нов тригодишен договор. Контрактът на звездата изтичаше с...
Барселона. Ръководството на Барселона е убедено, че ще подпише нов договор с Андрес Иниеста и така че сложи край на спекулациите, пращащи звездата в М...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс иска да направи на себе си и на феновете на "червените дяволи" много специален подарък за колед...