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НА ЖИВО: Италия – Испания

НА ЖИВО: Италия – Испания

Край на мача. 2:0 за Италия, която на четвъртфиналите ще играе с Германия. В 91-ата минута Скуадрата сложи официално край на великата испанска генера...

27 юни | 16:45
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