Всичко за Андрей Аспарухов

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Почетоха сина на Гунди

Почетоха сина на Гунди

Почетоха сина на Гунди с медал. Андрей Аспарухов получи лично отличието за юбилея, което му се полага като бивш футболист на "Левски". Андрей не успя...

12 август | 17:55
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