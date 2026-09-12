Голям църковен празник днес. Не забравяйте забраните!
Според народните обичаи на този ден не бива да шиете, плетете, бродирате и правите други ръкоделия
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Според народните обичаи на този ден не бива да шиете, плетете, бродирате и правите други ръкоделия
Традицията повелява на този ден жените вкъщи да не работят. В навечерието на Андреевден домакините варят боб, ечемик, овес, жито, просо – или зърна, к...
Имен ден празнуват Андрей, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, Храбрин, Силен, Дешка, Първан
Името на Свети Андрей често се среща в Евангелието
Според народното вярване Андреевден се нарича още и Мечкинден
На днешния ден православната църква почита паметта на Свети Апостол Андрей Първозвани - християнски проповедник, първият от 12-те апостоли, брат на Св...
Господарят на мечките води снега