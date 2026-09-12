Всички американски дипломати у нас говорят за село Лозен
Решение на правителство позволява да закупят имоти в местността Орлова круша
Следете всички новини, анализи и коментари за Американски Дипломати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решение на правителство позволява да закупят имоти в местността Орлова круша
Руското външно министерство публикува на уебсайта си списък с ответни санкции срещу САЩ
Каракас. Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че изхвърля висшия американски дипломат в страната, както и още двама, като ги обвини, че са с...
Либия. САЩ пращат 200 морски пехотинци и два транспортни самолета в базата "Сигонела" в Сицилия, за да защитават американските дипломати в Либия. Пехо...