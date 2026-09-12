Поредна жертва на ало-измамници
Русенка оставила 22 хиляди лева до църква, "помагала" на органите на реда
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Русенка оставила 22 хиляди лева до църква, "помагала" на органите на реда
Парите били искани по сценария „помощ на полицията за залавяне на телефонни измамници“
Сливен. 83-годишен дядо закачи всичките си спестявания на табелата на селото, за да помогне на уж пострадалата си снаха. Възрастният човек извадил сум...
Русе. 80-годишна русенка e поредната жертва на измама по телефона, съобщават от МВР. На домашния й телефон се обадил женски глас, в който тя припознал...
София. При полицейска операция на ГДКП е неутрализирана престъпна група, занимавала се с телефонни измами на територията на страната, съобщиха от прес...
Варна. Телефонни измамници удариха на камък и влязоха в капана на 92-годишна баба от Варна. Мошениците й позвънили с познатия сценарий да даде пари...
Сандански. Жена на 70-годишна възраст от Сандански падна в капана на телефонни измамници. Пенсионерката подала сигнал в местната полиция, че около 11...
Монтана. 76-годишната М.Р. от село Драганица, община Вършец, е била измамена с 11 000 лв., съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. На домашн...
Бургас. 77-годишен бургазлия изгоря с 11 хиляди лева в класическа ало-измама. Дядото броил парите, за да отърве от затвора сина си, който уж убил чове...
Монтана. 80-годишната Р.И. от Берковица предала доброволно всичките си пари – 1600 лв., на измамник, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана....