Крисия смая зрителите с "All About That Bass" (ВИДЕО)
София. Меган Трейнър успя да задмине Тейлър Суифт в класацията за сингли на Billboard. Пилотният сингъл на 20-годишната певица "All About That Bass" с...
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София. Меган Трейнър успя да задмине Тейлър Суифт в класацията за сингли на Billboard. Пилотният сингъл на 20-годишната певица "All About That Bass" с...