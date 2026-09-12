Fitch Ratings потвърди рейтинга „BBB+“на Алианц Банк България
Банката запазва своята силна позиция, стабилна ликвидност и капиталови буфери
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Банката запазва своята силна позиция, стабилна ликвидност и капиталови буфери
Алианц Банк България стартира проект за промяна на дистрибуционната си мрежа
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. на 10 юни 2016 г. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Алианц Банк България от „ВВВ+", със с...
Международната агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на „Алианц Банк България" на ниво „BBB+" със стабилна перспектива. Това е...