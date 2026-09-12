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Източна Либия обяви автономия

Източна Либия обяви автономия

Адждабия. Източна Либия обяви автономно регионално правителство с официална церемония, което е предизвикателство към слабото централното правителств...

04 ноември | 9:48
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