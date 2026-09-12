Източна Либия обяви автономия
Адждабия. Източна Либия обяви автономно регионално правителство с официална церемония, което е предизвикателство към слабото централното правителств...
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Адждабия. Източна Либия обяви автономно регионално правителство с официална церемония, което е предизвикателство към слабото централното правителств...
Триполи. Либийски шеф от силите за сигурност, обвинен в участие в отвличането на министър-председателя Али Зейдан преди 10 дни, призна, че стои зад "а...
Зейдан може и да е задържан от прокуратурата