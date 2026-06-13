Войната, която опустоши Европа
Тридесетгодишната война е един от най-кървавите конфликти в историята на света, помел територията на Германия през ХVII век. Хабсбургската династия и...
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Тридесетгодишната война е един от най-кървавите конфликти в историята на света, помел територията на Германия през ХVII век. Хабсбургската династия и...