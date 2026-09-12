Медведев, който гради спортни империи и дава пасове в хокея
Новият президент на "Зенит" е дясната ръка на Путин в спорта и негов неизменен партньор в отбора за ветерани,
Следете всички новини, анализи и коментари за Александър Медведев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новият президент на "Зенит" е дясната ръка на Путин в спорта и негов неизменен партньор в отбора за ветерани,
Междуправителственото споразумение с Турция за проекта "Турски поток" може да бъде подписано до края на юни, заяви зам.-шефът на "Газпром" Александър...
Москва. Трасето, по което ще мине газопроводът "Южен поток", няма да се променя. Това става ясно от съобщение на "Газпром" след срещата на зам.-предсе...