Треньор на деца мята павета. На това ли ги учи?
Лавина от гневни коментари срещу Александър Бранеков
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Лавина от гневни коментари срещу Александър Бранеков
"За всички, които ме питат дали ще ходя в Левски (днес някой "специалист" реши да препише новината от лятото) казвам, че няма нищо вярно и няма да ход...
Капитанът на софийския "Локомотив" Александър Бранеков бе опериран в спортната клиника "Проф. Д-р Димитър Шойлев". Защитникът имаше проблеми с ахилесо...