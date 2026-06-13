Александър Балкански бесен. Какво правят депутатите
Той заяви, че държавата е абдикирала от цирковото изкуство у нас
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Той заяви, че държавата е абдикирала от цирковото изкуство у нас
Зрителите, които редовно следят предаването "И аз го мога", вече са забелязали една закономерност. Даде ли се думата на Александър Балкански, залата у...