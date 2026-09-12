Обявиха актьорския състав на сериала за „Властелина“
Работата по продукцията започва през февруари
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Работата по продукцията започва през февруари
Продуцентката Ес Джей Кларксън ще режисира първия епизод
От платформата на фестивала Comic-Con 2014 бяха обявени новите попълнения в актьорския състав на Игра на тронове/ Game of Thrones, които ще се появят...