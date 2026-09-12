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Аксел Роуз мълчи

Аксел Роуз мълчи

Рок феновете изпаднаха в радостно въодушевление миналата седмица, когато новината, че легендарните "Гънс ен роузес" ще се съберат в оригиналния си със...

05 януари | 19:55
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