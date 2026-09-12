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Обидното определение, насочено към рок иконата, рикошира в бившия водещ
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Обидното определение, насочено към рок иконата, рикошира в бившия водещ
Истина ли е?
От AC/DC разкриха, че Аксел Роуз иска да продължи да пее с бандата. В момента вокалистът на Guns N'Roses помага на австралийската банда като замества...
Аксел Роуз и Ангъс Йънг на концерта на АC/DC в Лисабон
Един велик не може да замести друг велик, независимо колко е велик. Това е кратката поука от внезапния трансфер на Аксел Роуз в AC/DC. 7000 фенове на...
Дебютът му ще бъде на 7 май в Лисабон, където започва европейското турне на бандата Аксел Роуз е новият вокалист на "AC/DC". Австралийските легенди с...
Музикантите от австралийската хард рок група AC/DC обявиха, че певецът на американската банда Guns N' Roses Аксел Роуз ще замести фронтмена им Брайън...
Аксел Роуз на трона на концерта в Лас Вегас
Никълъс Кейдж, Брадли Купър, Джим Кери и Лени Кравиц бяха сред ВИП гостите на бутиковия концерт Аксел Роуз и Слаш се качиха заедно на сцена в клуба в...
Няколко седмици, след като от AC/DC обявиха, че отлагат концертите си заради здравословни проблеми с Брайън Джонсън, в американските медии се появи лю...
Рок феновете изпаднаха в радостно въодушевление миналата седмица, когато новината, че легендарните "Гънс ен роузес" ще се съберат в оригиналния си със...