Откриха още 3 тела от злополучния самолет на "Air Asia"
Още три тела на жертви от злополучния самолет на "Аir Asia" са открити от индонезийските спасители, пише РИА Новости. „Ние открихме три тела на жертв...
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Още три тела на жертви от злополучния самолет на "Аir Asia" са открити от индонезийските спасители, пише РИА Новости. „Ние открихме три тела на жертв...
Сингапурските военноморски сили откриха на дъното на Яванско море корпуса на самолета на малайзийската авиокомпания Air Asia, който се разби на 28 дек...
Пътническият самолет на "Еър Ейша", който се разби преди 2 седмици в Индонезия, вероятно се е взривил, преди да падне във водата поради значителна про...
Изтеглиха опашната част на самолета на авиокомпанията AirAsia от дъното на Яванско море до повърхността. Самолетът се разби на 28 декември миналата го...
На морското дъно в Яванско море е открита опашката на самолета на "Еър Ейша", който катастрофира на 28 декември. Там се намират и черните кутии. Опашк...