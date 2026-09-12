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Агуеро може да спре да играе
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Агуеро може да спре да играе
Серхио Агуеро от дузпа донесе успеха на "гражданите"
Агуеро с хеттрик срещу "артилеристите"
Аржентинската перла на "Манчестър Сити" Серхио Агуеро оповести публично плановете си да напусне клуба през 2019 година, когато изтича настоящият му до...
Английският вицешампион "Манчестър Сити" няма да може да разчита на трима от основните си футболисти в едно от дербитата на първия кръг от груповата ф...