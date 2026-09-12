До 30 септември фермерите подават документи за агроекологичните и биологичните интервенции за Кампания 2024
Ето какви документи трябва да се приложат
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Ето какви документи трябва да се приложат
Подпомагането за агроекология ще бъде преведено по сметките на производителите до 20 декември. Това стана ясно след среща на представители на Българск...
В противен случай фермери ще трябва да връщат пари за агроекология, казва Пламен Драгнев
Кърджали. Обучение по две нови професии предложи РИО-Кърджали през следващата учебна година. Това са специалностите „Агроекология" след VІІ клас в ПГ...