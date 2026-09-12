Заловиха дрога за близо милион лева на Аерогара София
Международен канал за трафик на наркотици беше разбит от митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" при Митница "Аерогара София", под ръков...
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Международен канал за трафик на наркотици беше разбит от митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" при Митница "Аерогара София", под ръков...
София. Служители от отдел „Наркотици" на „Митническо разузнаване и разследване" на Аерогара София задържаха 81 килограма синтетични наркотици, съобщих...
София. Инспектори от сектор "Наркотици" на отдел „Митническо разузнаване и разследване" откриха 407 000 недекларирани евро на аерогара София. Банкнот...