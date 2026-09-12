АЕЛ брои 5000 евро за главата на хулиган
Къртица вкарала бомбите, обявиха от полицията Ръководството на АЕЛ, където треньор е Ивайло Петев, предприе крайни мерки, за да спечели титлата, коят...
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Къртица вкарала бомбите, обявиха от полицията Ръководството на АЕЛ, където треньор е Ивайло Петев, предприе крайни мерки, за да спечели титлата, коят...
АЕЛ разтърси Кипър след инфарктната си победа с 3:2 в гостуването на "Омония". Ивайло Петев и компания стигнаха до успеха в последната минута, след ка...
В АЕЛ вече пеят коледни песни!, написа сайтът "24 спорт". "Празничното настроение в отбора дойде заедно с Ивайло Петев. Треньорът показа, че няма да е...
Усмивките в АЕЛ се върнаха след победата с 3:1 над "Анортозис", пише в. "Шут и Гол" в анализ за изминалия кръг от кипърското първенство. "Ивайло Петев...
Никозия. Страхотен отзвук предизвика победата на Ивайло Петев и АЕЛ Лимасол с 3:1 в дербито срещу "Анортозис". Всички медии в Кипър обръщат сериозно...
Лимасол. Един от двамата български лекари, лицензирани от УЕФА за борба с допинга, започна работа при Ивайло Петев в АЕЛ (Лимасол). Д-р Валентин Велик...
София. Ивайло Петев е новият треньор на кипърския АЕЛ (Лимасол). Новината вече официално е факт и бе съобщена от официалния сайт на клуба. Български...