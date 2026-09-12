Всичко за Аел

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Последни новини Спорт
АЕЛ обяви война на съдиите

АЕЛ обяви война на съдиите

АЕЛ разтърси Кипър след инфарктната си победа с 3:2 в гостуването на "Омония". Ивайло Петев и компания стигнаха до успеха в последната минута, след ка...

11 май | 18:30
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Петев докара Коледа в АЕЛ

Петев докара Коледа в АЕЛ

В АЕЛ вече пеят коледни песни!, написа сайтът "24 спорт". "Празничното настроение в отбора дойде заедно с Ивайло Петев. Треньорът показа, че няма да е...

02 декември | 22:13
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Кипър свали шапка на Петев

Кипър свали шапка на Петев

Никозия. Страхотен отзвук предизвика победата на Ивайло Петев и АЕЛ Лимасол с 3:1 в дербито срещу "Анортозис". Всички медии в Кипър обръщат сериозно...

10 ноември | 17:54
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