1 месец за подаване на адресни карти за изборите в Благоевград
До 20 април е крайният срок за подаване на адресна карта за гласуване на местните избори тази есен. За това предупредиха от общинската администрация в...
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До 20 април е крайният срок за подаване на адресна карта за гласуване на местните избори тази есен. За това предупредиха от общинската администрация в...