Сградата на Община Бобов дол с модерна визия след мащабно енергийно обновяване
Инвестиция за над 1,8 млн. лева намалява разходите и подобрява услугите за гражданите
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Инвестиция за над 1,8 млн. лева намалява разходите и подобрява услугите за гражданите
Пожар е избухнал в административна сграда на МВР до полицейската академия, намираща се в столичния квартал Младост. Това съобщи бТВ и уточни, че на мя...
Велико Търново. Изграждането на нова административна сграда и офис център, който да облекчи работата на граждани и институции, събирайки всички държав...