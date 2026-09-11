Всичко за Адам Стаховяк

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Озовах се в бедна държава

Озовах се в бедна държава

Пловдив. Озовах се в бедна държава, казва в обширно интервю пред полското издание "Весзло" вратарят на "Ботев" Адам Стаховяк. 27-годишният страж разк...

11 януари | 19:25
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