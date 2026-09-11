Поляк е номер 1 за "Ботев" (Пд)
Полският вратар на "Ботев" Адам Стаховяк стана футболист номер 1 на "Ботев" за изминалия сезон. За първи път победителят в анкетата бе определен не с...
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Полският вратар на "Ботев" Адам Стаховяк стана футболист номер 1 на "Ботев" за изминалия сезон. За първи път победителят в анкетата бе определен не с...
Пловдив. Озовах се в бедна държава, казва в обширно интервю пред полското издание "Весзло" вратарят на "Ботев" Адам Стаховяк. 27-годишният страж разк...
Пловдив. Сериозен интерес към вратаря на Ботев Пловдив Адам Стаховяк проявява ПСВ Айндховен, твърдят полските медии. Представители на холандския тим...