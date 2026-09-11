Обединеното кралство блокира покупката на Activision Blizzard от Microsoft
Придобиването трябваше да бъде на стойност 69 милиарда долара
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Придобиването трябваше да бъде на стойност 69 милиарда долара
Основното опасение на Европейската комисия е, че след приключването на сделката Microsoft може да ограничи достъпа на конкурентите си до популярни фра...
Гейминг гигантът Activision Blizzard финализира придобиването на разработчика на мобилни игри King. Сделката за 5,9 млрд. долара превърнаха Activision...